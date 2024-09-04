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РФ ночью запустила десятки "Шахедов" и 13 ракет: сколько целей сбило ПВО

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 4 сентября Россия атаковала Украину десятками ударных БпЛА типа Shahed-131/136 и 13 ракетами. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В целом Россия запустила 42 воздушные цели, а именно: 

  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области Российской Федерации (РФ); 
  • 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области России; 
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;
  • 29 ударных БпЛА Shahed-131/136 из Курской области, Россия. 

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. 

Во время атаки в целом удалось сбить 29 воздушных целей, а именно: 

  • 4 крылатые ракеты Х-101;
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 22 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Фото: результат работы ПВО в ночь на 4 сентября (t.me/kpszsu)

В частности шесть БпЛА были локально потеряны, а еще один - улетел в Беларусь

ПВО этой ночью работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Массированный обстрел Украины в ночь на 4 сентября

Этой ночью, 4 сентября, враг атаковал Украину, как и упоминалось выше, ракетами и дронами. Перед началом обстрела россияне подняли в небо самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К. 

Во Львове террористы обстреляли два района города, в результате чего погибли семь человек

В частности взрывы раздавались в Кривом Роге. Там россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Было разрушено здание отеля с 1 по 3 этажи.

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