РФ вночі випустила 154 повітряні цілі по енергетиці України: скільки збила ППО

Російські окупанти в ніч з 10 на 11 грудня атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Більшість ворожих засобів нападу знищила українська протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Мішенню російських повітряних терактів знову стали об'єкти критичної інфраструктури. Повітряні сили виявили загалом 154 засоби повітряного нападу ворога:
Головним напрямком атаки ворога став Кременчук в Полтавській області. Також окупанти атакували Одеську область та прифронтові регіони. Більшість засобів нападу вдалося подавити та збити, в тому числі:
"Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях", - додали у ПС ЗСУ.
Зазначимо, ми писали, що російські окупанти в ніч проти 11 грудня атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки було зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.
Попередня атака на Кременчук відбулась у ніч на 7 грудня. Тоді місто атакували дрони та "Кинджали". Внаслідок російського теракту місто залишилося без водопостачання та електропостачання.