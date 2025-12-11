RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ ночью выпустила 154 воздушные цели по энергетике Украины: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 83 из 151 вражеского дрона (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты в ночь с 10 на 11 декабря атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Большинство вражеских средств нападения уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Мишенью российских воздушных терактов снова стали объекты критической инфраструктуры. Воздушные силы обнаружили в общей сложности 154 средства воздушного нападения врага:

  • 3 баллистические ракеты Искандер-М / KN-23, запущенные из района Курской области РФ;
  • 151 ударный БпЛА типа Shahed и "Гербера", запущенные с направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).

Главным направлением атаки врага стал Кременчуг в Полтавской области. Также оккупанты атаковали Одесскую область и прифронтовые регионы. Большинство средств нападения удалось подавить и сбить, в том числе:

  • 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М / KN-23.

"Зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях", - добавили в ВС ВСУ.

Фото: Воздушные силы ВСУ

 

Отметим, мы писали, что российские оккупанты в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. В результате атаки были зафиксированы прямые попадания, возникли пожары.

Предыдущая атака на Кременчуг состоялась в ночь на 7 декабря. Тогда город атаковали дроны и "Кинжалы". В результате российского теракта город остался без водоснабжения и электроснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в Украине