Війна в Україні

РФ вночі вдарила по Мукачево: перші деталі наслідків

Ілюстративне фото: рятувальна операція на Закарпатті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч проти 21 серпня в Мукачеві, що на Закарпатті, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мукачівську міську раду.

Закарпаття, яке являється одним із найбільш віддалених регіонів від лінії фронту, дедалі частіше опиняється під загрозою ворожих атак.

Повідомляється про атаку в районі Мукачева.

За попередньою інформацією від Мукачівської міської ради, внаслідок атаки постраждала територія одного з промислових підприємств міста. На місці події вже працюють рятувальні служби, проводяться перевірки щодо пошкоджень.

Наразі інформації про потерпілих чи загиблих немає.

Місцева влада та служби безпеки закликають громадян залишатися в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Атака на Україну в ніч на 21 серпня

У ніч проти 21 серпня Росія завдала нового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Всю Україну охопила тривала повітряна тривога.

Так, після 4-ї години ранку ворожі безпілотники "Шахед" досягли заходу України. Ударів зазнали Львівщина та Волинь.

Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

