РФ ночью ударила по Мукачево: первые детали последствий

Закарпатье, которое является одним из самых отдаленных регионов от линии фронта, все чаще оказывается под угрозой вражеских атак.

Сообщается об атаке в районе Мукачево.

По предварительной информации от Мукачевского городского совета, в результате атаки пострадала территория одного из промышленных предприятий города. На месте происшествия уже работают спасательные службы, проводятся проверки относительно повреждений.

Пока информации о пострадавших или погибших нет.

Местные власти и службы безопасности призывают граждан оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.