РФ ночью ударила по Мукачево: первые детали последствий

В ночь на 21 августа в Мукачево, что на Закарпатье, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мукачевский городской совет.
Закарпатье, которое является одним из самых отдаленных регионов от линии фронта, все чаще оказывается под угрозой вражеских атак.
Сообщается об атаке в районе Мукачево.
По предварительной информации от Мукачевского городского совета, в результате атаки пострадала территория одного из промышленных предприятий города. На месте происшествия уже работают спасательные службы, проводятся проверки относительно повреждений.
Пока информации о пострадавших или погибших нет.
Местные власти и службы безопасности призывают граждан оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
В ночь на 21 августа Россия нанесла новый массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Всю Украину охватила длительная воздушная тревога.
Так, после 4 часов утра вражеские беспилотники "Шахед" достигли запада Украины. Ударам подверглись Львовщина и Волынь.
Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в Чернигове и Ровенской области.
Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.