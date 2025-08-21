RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ ночью ударила по Мукачево: первые детали последствий

Иллюстративное фото: спасательная операция на Закарпатье (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 21 августа в Мукачево, что на Закарпатье, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мукачевский городской совет.

Закарпатье, которое является одним из самых отдаленных регионов от линии фронта, все чаще оказывается под угрозой вражеских атак.

Сообщается об атаке в районе Мукачево.

По предварительной информации от Мукачевского городского совета, в результате атаки пострадала территория одного из промышленных предприятий города. На месте происшествия уже работают спасательные службы, проводятся проверки относительно повреждений.

Пока информации о пострадавших или погибших нет.

Местные власти и службы безопасности призывают граждан оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

 

Атака на Украину в ночь на 21 августа

В ночь на 21 августа Россия нанесла новый массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Всю Украину охватила длительная воздушная тревога.

Так, после 4 часов утра вражеские беспилотники "Шахед" достигли запада Украины. Ударам подверглись Львовщина и Волынь.

Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в Чернигове и Ровенской области.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
МукачевоАтака дроновРакетная атака