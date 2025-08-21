ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи

Четвер 21 серпня 2025 04:41
UA EN RU
У Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Львові вранці четверга, 21 серпня, пролунали вибухи під час комбінованої масованої атаки Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та "Суспільне".

Близько третьої години ночі у Львові та області було оголошено сигнал повітряної тривоги. Тоді росіяни підняли у повітря винищувачі МіГ-31К та здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Одночасно з тим Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів у напрямку західних областей України.

Вже о 04:17 Козицький повідомив, що у Львівській області зафіксовано ворожі ударні дрони. А вже через декілька хвилин попередив про роботу ППО у регіоні.

"Нічого не знімайте і ніде не викладайте", - написав він.

Згодом "Суспільне" повідомило про вибухи у Львові.

Оновлено о 04:50

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про роботу ППО у місті.

"У Львові було чути вибухи. Можливо це була робота ППО. З’ясовуємо деталі.
У напрямку Львова летять ще два "Шахеди", - написав він.
У Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи

Масована атака у ніч на 21 серпня

Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Війна в Україні
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"