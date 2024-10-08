РФ вночі тероризувала Одеську область дронами, в одному з міст горіла багатоповерхівка

Протягом ночі, 8 жовтня, Російська Федерація (РФ) тероризувала Одеську область ударними безпілотниками. У Чорноморську, через атаку, сталось загоряння квартир в багатоповерхівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
За словами Кіпера, більшість безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed були успішно знищені протиповітряною обороною (ППО). Зокрема обійшлось без людських жертв та постраждалих.
Фото: наслідки атаки дронів у Одеській області (t.me/odeskaODA)
Водночас внаслідок атаки:
Згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), у ніч на 8 жовтня, росіяни запустили проти України:
Під час відбиття атаки протиповітряній обороні вдалось знищити 18 дронів. Інший БпЛА повернувся до Росії.
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