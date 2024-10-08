РФ вночі тероризувала Одеську область дронами, в одному з міст горіла багатоповерхівка

За словами Кіпера, більшість безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed були успішно знищені протиповітряною обороною (ППО). Зокрема обійшлось без людських жертв та постраждалих.

Фото: наслідки атаки дронів у Одеській області (t.me/odeskaODA)

Водночас внаслідок атаки:

у Чорноморську сталось загоряння квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 квадратних метрів оперативно ліквідували;

в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням. Вогонь на площі 50 квадратних метрів також було ліквідовано;

один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

Обстріл України 8 жовтня

Згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), у ніч на 8 жовтня, росіяни запустили проти України:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму по Одеській області;

19 ударних БпЛА із російського Приморсько-Ахтарська.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні вдалось знищити 18 дронів. Інший БпЛА повернувся до Росії.