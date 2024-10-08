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РФ ночью терроризировала Одесскую область дронами, в одном из городов горела многоэтажка

Фото: последствия атаки дронов в Одесской области (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В течение ночи, 8 октября, Российская Федерация (РФ) терроризировала Одесскую область ударными беспилотниками. В Черноморске, из-за атаки, произошло возгорание квартир в многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам Кипера, большинство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed были успешно уничтожены противовоздушной обороной (ПВО). В частности обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

 

Фото: последствия атаки дронов в Одесской области (t.me/odeskaODA)

В то же время в результате атаки: 

  • в Черноморске произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 квадратных метров оперативно ликвидировали; 
  • в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием. Огонь на площади 50 квадратных метров также был ликвидирован; 
  • один беспилотник упал на открытой территории без детонации.

Обстрел Украины 8 октября

Согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ночь на 8 октября, россияне запустили против Украины: 

  • две баллистические ракеты «Искандер-М» из временно оккупированного Крыма по Одесской области; 
  • 19 ударных БпЛА из российского Приморско-Ахтарска. 

Во время отражения атаки противовоздушной обороне удалось уничтожить 18 дронов. Другой БпЛА вернулся в Россию. 

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