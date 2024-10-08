РФ ночью терроризировала Одесскую область дронами, в одном из городов горела многоэтажка

В течение ночи, 8 октября, Российская Федерация (РФ) терроризировала Одесскую область ударными беспилотниками. В Черноморске, из-за атаки, произошло возгорание квартир в многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам Кипера, большинство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed были успешно уничтожены противовоздушной обороной (ПВО). В частности обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Фото: последствия атаки дронов в Одесской области (t.me/odeskaODA)

В то же время в результате атаки:

в Черноморске произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 квадратных метров оперативно ликвидировали;

в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием. Огонь на площади 50 квадратных метров также был ликвидирован;

один беспилотник упал на открытой территории без детонации.

Обстрел Украины 8 октября

Согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ночь на 8 октября, россияне запустили против Украины:

две баллистические ракеты «Искандер-М» из временно оккупированного Крыма по Одесской области;

19 ударных БпЛА из российского Приморско-Ахтарска.

Во время отражения атаки противовоздушной обороне удалось уничтожить 18 дронов. Другой БпЛА вернулся в Россию.