РФ вночі спрямувала на Київ близько 200 дронів, - Повітряні сили

Як зазначив Ігнат, під час нічної атаки по Україні в зоні відповідальності ПВК "Центр" (яка включає Вінницьку, Житомирську, Київську, Черкаську, Чернігівську та частково Полтавську, Сумську, Кіровоградську області) було зафіксовано понад 200 БПЛА і 9 балістичних ракет. Фактично усі з них прямували саме на Київ.

"Вони атакували столицю з різних напрямків, змінювали маршрут, стає важче подавляти дрони системами РЕБ, оскільки противник їх удосконалює. Плюс ворог все частіше атакує цими БПЛА з висоти (2 кілометри і вище над землею), через що складніше їх знешкоджувати", - зазначив він.

Сьогоднішню атаку відбивали зенітні ракетні війська Повітряних сил, ППО Сухопутних військ, мобільні вогневі групі, засоби РЕБ, вертольоти армійської авіації, винищувачі. Крім того, також працювала дронова ППО Сил безпілотних систем, які, як наголосив Ігнат, нарощують свої спроможності і працюють вже кожної атаки.

"Треба мати різні засоби і способи для перехоплення БПЛА. Навіть якщо сьогодні ми можемо бачити зниження результативності мобільних вогневих груп через те, що ворог почав запускати БПЛА на більшій висоті, скидати їх з рахунків все одно не можна. Оскільки противник може в будь-який день змінити свою тактику і знову почати запускати їх нижче над землею, як робив це раніше. Тому нам потрібно усі засоби тримати в готовності відповідно до тактики застосування росіянами своїх засобів ураження, обставин та погодних умов", - додав представник ПС.