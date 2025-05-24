У Києві уточнили кількість постраждалих внаслідок масованої атаки

У Києві внаслідок атаки Росії постраждали 14 осіб. Двоє з них перебувають у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Троє постраждалих були госпіталізовані цієї ночі в столиці. В стаціонарі зараз залишаються двоє з них. Загалом постраждали 14 мешканців Києва. В Дніпровському, Святошинському та Оболонському районах", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, з 14 постраждалих 11 особам медики надали допомогу на місці.

Варто зазначити, що поліція повідомляє про 15 постраждали у Києві. З них один - у Голосіївському районі, семеро осіб - у Солом'янському, подружжя - у Дніпровському. В Оболонському районі відомо про п'ятьох постраждалих.