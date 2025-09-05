РФ вночі поцілила дронами по підприємству в Дніпрі: перші подробиці

У четвер ввечері, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". У декількох областях було оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 5 вересня Повітряні сили України повідомили про небезпеку для Полтавської області, зокрема Лубенського району, за кілька хвилин - для Запорізької та Харківська областей.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія активізувала виробництво ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Це може свідчити про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.