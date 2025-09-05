РФ ночью попала дронами по предприятию в Днепре: первые подробности

В четверг вечером, 4 сентября, российская армия запустила на Украину ударные беспилотники типа "Шахед". В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 5 сентября Воздушные силы Украины сообщили об опасности для Полтавской области, в частности Лубенского района, через несколько минут - для Запорожской и Харьковская областей.

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия активизировала производство ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к длительной войне против Украины.