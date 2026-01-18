РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, без світла низка населених пунктів

В Чернігівській області внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено важливий енергооб'єкт. Через пошкодження знеструмлено низку населених пунктів в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Чернігівобленерго ".

В обленерго додали, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Пізніше в обленерго повідомили, що "за розпорядженням Укренерго" було подовжено графіки погодинних відключень для кількох черг.

"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 січня російські війська цілеспрямовано всю добу атакували енергетичну інфраструктуру Харкова та області. Ударів зазнали критично важливі об’єкти, що створює загрозу теплу й електропостачанню в період сильних морозів.

Також у суботу ввечері, 17 січня, росіяни атакували передмістя Сум авіабомбами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки, а в самому обласному центрі виникли перебої зі світлом і водою.