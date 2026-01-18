РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, без світла низка населених пунктів
В Чернігівській області внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено важливий енергооб'єкт. Через пошкодження знеструмлено низку населених пунктів в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
"Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів", - сказано у повідомленні.
В обленерго додали, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Пізніше в обленерго повідомили, що "за розпорядженням Укренерго" було подовжено графіки погодинних відключень для кількох черг.
Нагадаємо, що 17 січня російські війська цілеспрямовано всю добу атакували енергетичну інфраструктуру Харкова та області. Ударів зазнали критично важливі об’єкти, що створює загрозу теплу й електропостачанню в період сильних морозів.
Також у суботу ввечері, 17 січня, росіяни атакували передмістя Сум авіабомбами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки, а в самому обласному центрі виникли перебої зі світлом і водою.