РФ вночі масовано обстріляла дронами Павлоград, спалахнули пожежі

Нічна атака Росії

Минулої ночі російський агресор обстріляв Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві двічі оголошували повітряну тривогу - спочатку близько першої, а згодом близько другої години ночі.

Під час тривоги у кількох районах столиці пролунали потужні вибухи.

Внаслідок ударів на кількох локаціях міста було зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Пошкоджено тролейбусну інфраструктуру.