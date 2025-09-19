UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ вночі масовано обстріляла дронами Павлоград, спалахнули пожежі

Фото: загарбники обстріляли місто Павлоград у Дніпропетровській області (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 19 вересня російські загарбники обстріляли ударними дронами Павлоград. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі ворог масовано атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж, їх рятувальники локалізували", - написав очільник адміністрації.

У місцевих пабліках повідомлялося, що вночі у місті лунали потужні вибухи.

Нічна атака Росії

Минулої ночі російський агресор обстріляв Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві двічі оголошували повітряну тривогу - спочатку близько першої, а згодом близько другої години ночі.

Під час тривоги у кількох районах столиці пролунали потужні вибухи.

Внаслідок ударів на кількох локаціях міста було зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Пошкоджено тролейбусну інфраструктуру.

