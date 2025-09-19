РФ вночі масовано обстріляла дронами Павлоград, спалахнули пожежі

В ніч на 19 вересня російські загарбники обстріляли ударними дронами Павлоград. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вночі ворог масовано атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж, їх рятувальники локалізували", - написав очільник адміністрації.
У місцевих пабліках повідомлялося, що вночі у місті лунали потужні вибухи.
Минулої ночі російський агресор обстріляв Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Києві двічі оголошували повітряну тривогу - спочатку близько першої, а згодом близько другої години ночі.
Під час тривоги у кількох районах столиці пролунали потужні вибухи.
Внаслідок ударів на кількох локаціях міста було зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Пошкоджено тролейбусну інфраструктуру.