РФ ночью массированно обстреляла дронами Павлоград, вспыхнули пожары

Ночная атака России

Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу - сначала около часа, а затем около двух часов ночи.

Во время тревоги в нескольких районах столицы прогремели мощные взрывы.

В результате ударов на нескольких локациях города было зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Повреждена троллейбусная инфраструктура.