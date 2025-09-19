RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ ночью массированно обстреляла дронами Павлоград, вспыхнули пожары

Фото: захватчики обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 19 сентября российские захватчики обстреляли ударными дронами Павлоград. В следствие атаки, в городе вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью враг массированно атаковал Павлоград. Направил на город беспилотники. Возникло несколько пожаров, их спасатели локализовали", - написал глава администрации.

В местных пабликах сообщалось, что ночью в городе звучали мощные взрывы.

Ночная атака России

Минувшей ночью российский агрессор обстрелял Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу - сначала около часа, а затем около двух часов ночи.

Во время тревоги в нескольких районах столицы прогремели мощные взрывы.

В результате ударов на нескольких локациях города было зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Повреждена троллейбусная инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр-1Атака дронов