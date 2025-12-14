UA

РФ друг ніч поспіль масовано атакувала Одеську область: пошкоджені енергооб'єкти

Фото: росіяни масовано атакували дронами Одеську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 14 грудня масовано атакували дронами Одеську область. Пошкоджено об’єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури", - повідомив Кіпер.

 За його словами, інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. 

Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах. 

"Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки. Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", - додав глава ОВА.

Атака на Одеську область

Нагадаємо, російські війська в ніч на 14 грудня масовано атакували Одеську область.

За даними Повітряних сил, ворог спрямовував ударні безпілотники у бік Затоки та Чорноморського, а також здійснював скидання керованих авіабомб у напрямку Затоки.

Окрім цього у регіоні оголошувалась ракетна небезпека, рух швидкісних цілей фіксувався у напрямку Чорноморська.

Повітряна тривога в регіоні тривала понад п’яти годин.

