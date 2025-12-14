РФ вторую ночь подряд массированно атаковала Одесскую область: повреждены энергообъекты

Российские войска ночью 14 декабря массированно атаковали дронами Одесскую область. Повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры", - сообщил Кипер.
По его словам, информация о пострадавших не поступала, на местах работают все соответствующие службы.
Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах.
"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки. Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения", - добавил глава ОВА.
Напомним, российские войска в ночь на 14 декабря массированно атаковали Одесскую область.
По данным Воздушных сил, враг направлял ударные беспилотники в сторону Затоки и Черноморского, а также осуществлял сброс управляемых авиабомб в направлении Затоки.
Кроме этого в регионе объявлялась ракетная опасность, движение скоростных целей фиксировалось в направлении Черноморска.
Воздушная тревога в регионе продолжалась более пяти часов.