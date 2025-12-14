РФ вторую ночь подряд массированно атаковала Одесскую область: повреждены энергообъекты

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры", - сообщил Кипер.

По его словам, информация о пострадавших не поступала, на местах работают все соответствующие службы.

Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки. Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения", - добавил глава ОВА.