РФ вночі била по Україні балістикою та десятками "Шахедів": Олещук розповів про роботу ППО

Зазначається, що загалом окупанти під час повітряної атаки ц ніч проти 13 серпня запустили по Україні:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (із Воронезької області РФ),

та 38 ударних безпілотників (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у Росії).

Відбиття повітряної атаки

Олещук розповів, що у відбитті ворожої повітряної атаки були задіяні:

мобільні вогневі групи,

авіація,

зенітні ракетні підрозділи,

засоби РЕБ.

Так, загалом було збито 30 "Шахедів" у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Комбінована повітряна атака

Нагадаємо, ввечері 12 серпня у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" для атаки по території України.

Так, в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей, яка пізніше поширилася й на місто Київ. Повідомлялося про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння для ударів.

Крім того, у Чернігівській області через атаку "Шахедів" у Бахмачі під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Додамо, що у Києві оголошували повітряну тривогу і вдруге. У столиці вона тривала тоді приблизно 20 хвилин.

Крім того, повідомлялося про вибухи, що було чути у Сумах цієї ночі та рано-вранці.