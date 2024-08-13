РФ ночью била по Украине баллистикой и десятками "Шахедов": Олещук рассказал о работе ПВО

Российские захватчики этой ночью нанесли по территории Украины воздушные удары с применением баллистического вооружения и дронов-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены три десятка "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Отмечается, что в целом оккупанты во время воздушной атаки в ночь на 13 августа запустили по Украине:
Олещук рассказал, что в отражении вражеской воздушной атаки были задействованы:
Так, всего были сбиты 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Напомним, вечером 12 августа в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о запуске российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" для атаки по территории Украины.
Так, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей, которая позже распространилась и на Киев. Сообщалось об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения для ударов.
Кроме того, в Черниговской области из-за атаки "Шахедов" в Бахмаче под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура.
Добавим, что в Киеве объявляли воздушную тревогу и во второй раз. В столице она длилась тогда примерно двадцать минут.
Кроме того, сообщалось о взрывах, которые были слышны в Сумах этой ночью и ранним утром.
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