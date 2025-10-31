UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ вночі атакувала залізничну інфраструктуру: опубліковані фото наслідків

Фото: РФ вночі атакувала залізничну інфраструктуру (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру Сумської та Харківської областей. В результаті ударів пошкоджені вагони та депо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"У місті Суми пошкоджене депо "Укрзалізниці". Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд – абсолютно цивільне підприємство, яке працює для пасажирів", - заявив Кулеба.

За його словами, масований наліт "Шахедів" знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга "Суми – Київ". Працівники завчасно були переведені в укриття, ніхто при цій масштабній атаці не поранений.

Окрім того, на Харківщині пошкоджені залізнична інфраструктура у Лозовій. Там потяги курсують за зміненим маршрутом, є затримки.

"Ворог всю ніч обстрілював критичну та цивільну інфраструктуру, житлові будинках на Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині та  Одещині. Це цілеспрямовані удари по життю українців, по транспортних артеріях країни. Продовжуємо відновлювальні роботи", - додав він.

 

 

Удари РФ по "Укрзалізниці"

З початку повномасштабного вторгнення РФ об'єкти "Укрзалізниці" постійно зазнають ворожих атак.

Так, 30 жовтня в результаті ворожого обстрілу і знеструмлення на Миколаївщині пасажирські поїзди в регіоні курсували із затримками. Зокрема, потяги на Одесу, Запоріжжя та Львів.

Також 24 жовтня через масовані обстріли у кількох областях України рух пасажирських поїздів було ускладнено. Зокрема, йшлося про Кіровоградську, Харківську та Сумську області.

