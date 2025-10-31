RU

РФ ночью атаковала железнодорожную инфраструктуру: опубликованы фото последствий

Фото: РФ ночью атаковала железнодорожную инфраструктуру (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

"В городе Сумы повреждено депо "Укрзализныци". Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Здесь готовят к рейсу вагоны, проводят им технический осмотр - абсолютно гражданское предприятие, которое работает для пассажиров", - заявил Кулеба.

По его словам, массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда "Сумы - Киев". Работники заблаговременно были переведены в укрытие, никто при этой масштабной атаке не ранен.

Кроме того, на Харьковщине повреждены железнодорожная инфраструктура в Лозовой. Там поезда курсируют по измененному маршруту, есть задержки.

"Враг всю ночь обстреливал критическую и гражданскую инфраструктуру, жилые дома в Запорожье, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Это целенаправленные удары по жизни украинцев, по транспортным артериям страны. Продолжаем восстановительные работы", - добавил он.

 

 

 

Удары РФ по "Укрзализныце"

С начала полномасштабного вторжения РФ объекты "Укрзализныци" постоянно подвергаются вражеским атакам.

Так, 30 октября в результате вражеского обстрела и обесточивания на Николаевщине пассажирские поезда в регионе курсировали с задержками. В частности, поезда на Одессу, Запорожье и Львов.

Также 24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов было затруднено. В частности, речь шла о Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.

