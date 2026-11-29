В ночь на 29 ноября Россия атаковала Украину ударными дронами из четырех направлений, большинство из них - реактивные. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В эту ночь враг атаковал 140 ударными беспилотниками типа Shahed (93 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Миллерово, - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский беспилотник (55 из них - реактивные).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.