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РФ вночі атакувала Одесу "Шахедами": спалахнули склади та вантажівки, є постраждалий

Фото: РФ атакувала Одесу "Шахедами" 6 жовтня (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 6 жовтня окупанти атакували Україну дронами. Почались пожежі на складах, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Одеській області.

"Країна-агресор знов атакувала наше місто ворожими шахедами. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу

Внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.

 

Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 6 жовтня знову атакували Україну дронами-камікадзе. Після 23:00 в Одесі лунали вибухи, військові попереджали про загрозу дронів.

Вибухи лунали і в Києві. Пізніше в КГВА розповіли, що російські дрони на Київ заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалась тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

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