РФ ночью атаковала Одессу "Шахедами": загорелись склады и грузовики, есть пострадавший

"Страна-агрессор вновь атаковала наш город вражескими шахедами. К сожалению, во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела

В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными.

От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 1 единица техники и 3 человека личного состава.