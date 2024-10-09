РФ вночі атакувала Одеський район: пошкоджені багатоповерхівка і медзаклад, є поранені
У ніч проти 9 жовтня окупанти атакували дронами Одеський район. Є пошкодження медустанови та багатоповерхівки, п'ятьох людей поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Одеську облпрокуратуру.
"Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості", - розповів Кіпер.
Також, за словами голови ОВА, сталося займання мансардного поверху недобудови.
"Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів", - додав він.
РФ атакувала Чорноморськ
За даними слідства, вночі 9 жовтня окупанти вкотре атакували місто Чорноморськ ударними безпілотними літальними апаратами.
"Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 5 місцевих жителів. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок та медзаклад", - зазначили у відомстві.
Наслідки обстрілу Чорноморська 9 жовтня (t.me/odesa_prokuratura)
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Атака РФ по Україні
Російські війська атакували Україну 22 дронами-камікадзе у ніч проти 9 жовтня. Також окупанти запустили три балістичні ракети по Полтавській області.
ППО збила 21 БПЛА. Крім того, один безпілотник, ймовірно, повернувся до Росії. Вночі вибухи лунали в Київській області, у регіоні працювала ППО.
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