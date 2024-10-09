Росіяни запустили по Україні балістику та понад 20 дронів. Як відпрацювала ППО

У ніч на 9 жовтня російські війська запустили по Україні три балістичні ракети та 22 дрони. ППО збила 21 БПЛА, один повернув до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 жовтня 2024 ворог задав удару по Полтавській області трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також 22 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БПЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії", - зазначили у Повітряних силах.