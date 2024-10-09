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Росіяни запустили по Україні балістику та понад 20 дронів. Як відпрацювала ППО

Україна, Середа 09 жовтня 2024 08:24
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Росіяни запустили по Україні балістику та понад 20 дронів. Як відпрацювала ППО Фото: ППО збила 21 з 22 дронів під час обстрілу РФ по Україні 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 9 жовтня російські війська запустили по Україні три балістичні ракети та 22 дрони. ППО збила 21 БПЛА, один повернув до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 жовтня 2024 ворог задав удару по Полтавській області трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також 22 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БПЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії", - зазначили у Повітряних силах.

Атака РФ по Україні

Російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед" пізно ввечері 8 жовтня. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки.

Зокрема, дрони-камікадзе були зафіксовані у Київській області. В регіоні працювала ППО.

Крім того, пізно ввечері окупанти вдарили по Полтавській області балістикою. Незважаючи на вибухи у Полтаві та Кременчуці, влучань по цивільній інфраструктурі не було.

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