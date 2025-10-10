РФ вночі атакувала кілька теплоелектростанцій, серйозно пошкоджене обладнання

Обстріл РФ 10 жовтня

У ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу столиці поранення отримали дев’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.

Під вогнем опинилися також Дніпро та Запоріжжя – унаслідок обстрілів там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередніми даними, головною метою російських атак були об’єкти енергетичної інфраструктури.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни під час атаки застосували понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет.

Більше подробиць про нічний масований обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.