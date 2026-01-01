РФ вночі атакувала енергооб'єкти у трьох областях: без світла значна кількість споживачів

Російські війська в ніч на 1 січня атакували енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Значна кількість споживачів залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
"Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.
У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.
Водночас сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, у новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.
Зокрема, російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.
Також перед боєм курантів у новорічну ніч росіяни вкотре за добу завдали ударів по Запоріжжю, в результаті чого п'ятеро осіб постраждали, серед яких - підліток.