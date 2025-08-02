РФ вночі атакувала дронами Слов’янськ: пошкоджено готель, є поранений

Атака на Слов’янськ

Нагадаємо, що 2 червня Слов’янськ знову зазнав ворожого обстрілу. Близько четвортої ранку по місту було випущено безпілотники "Герань-2".

Як повідомлялось, у результаті атаки пошкоджено адміністративні будівлі, кафе та багатоповерхівки в центральній частині міста.

Волночас, 27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.

22 вересня 2024 року окупанти скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки були постраждалі.