РФ ночью атаковала дронами Славянск: поврежден отель, есть раненый

Атака на Славянск

Напомним, что 2июня Славянск снова подвергся вражескому обстрелу. Около четырех часов утра по городу были выпущены беспилотники "Герань-2".

Как сообщалось, в результате атаки повреждены административные здания, кафе и многоэтажки в центральной части города.

В то же время, 27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

22 сентября 2024 года оккупанты сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки были пострадавшие.