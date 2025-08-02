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РФ ночью атаковала дронами Славянск: поврежден отель, есть раненый

Суббота 02 августа 2025 09:58
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РФ ночью атаковала дронами Славянск: поврежден отель, есть раненый Фото: Российские дроны атаковали Славянск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью россияне атаковали центр Славянска дронами-камикадзе. Была повреждена гостиница и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВА Славянска Вадима Ляха.

В ночь на 2 августа армия РФ атаковала Славянск ударными дронами типа Shahed.

Один из них попал в центральную часть города, вызвав повреждения ряда зданий, в частности гостиницы "Славянск".

Фото: Атака РФ на Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)

"Повреждена одна из визитных карточек города - гостиница "Славянск". Также повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие", - написал он.

В результате атаки пострадал один человек. Информация о характере ранения и состоянии здоровья пострадавшего уточняется.

На месте работают коммунальные службы. Обследование поврежденных зданий продолжается.

Атака на Славянск

Напомним, что 2июня Славянск снова подвергся вражескому обстрелу. Около четырех часов утра по городу были выпущены беспилотники "Герань-2".

Как сообщалось, в результате атаки повреждены административные здания, кафе и многоэтажки в центральной части города.

В то же время, 27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

22 сентября 2024 года оккупанты сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки были пострадавшие.

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