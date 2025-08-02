РФ ночью атаковала дронами Славянск: поврежден отель, есть раненый

Ночью россияне атаковали центр Славянска дронами-камикадзе. Была повреждена гостиница и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВА Славянска Вадима Ляха.

В результате атаки пострадал один человек. Информация о характере ранения и состоянии здоровья пострадавшего уточняется.

"Повреждена одна из визитных карточек города - гостиница "Славянск". Также повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие", - написал он.

Один из них попал в центральную часть города, вызвав повреждения ряда зданий, в частности гостиницы "Славянск".

В ночь на 2 августа армия РФ атаковала Славянск ударными дронами типа Shahed.

Атака на Славянск

Напомним, что 2июня Славянск снова подвергся вражескому обстрелу. Около четырех часов утра по городу были выпущены беспилотники "Герань-2".

Как сообщалось, в результате атаки повреждены административные здания, кафе и многоэтажки в центральной части города.

В то же время, 27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

22 сентября 2024 года оккупанты сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки были пострадавшие.