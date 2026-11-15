РФ випустила по Україні 132 дрони: як ППО відбила нічну атаку

У ніч на 15 листопада російські війська випустили по Україні 132 ударні дрони, зокрема 78 реактивних "Шахедів". Сили ППО знешкодили 106 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України .

За даними військових, запускали безпілотники з території Росії та тимчасово окупованих територій України. Зокрема, ворожі цілі рухалися з районів Брянська, Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області та Криму.

Загалом росіяни застосували 132 ударні БпЛА, з яких 78 були реактивними.

Відбиттям повітряного нападу займалися підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. До роботи також залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 106 ворожих безпілотників. Серед них були 61 реактивний дрон Shahed.

Водночас повітряна атака на той момент ще тривала: декілька ударних безпілотників залишалися в повітрі, а бойова робота сил ППО продовжувалася.

Також військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях.