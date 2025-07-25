РФ влучила у медзаклад Харкова: загинула людина, кількість постраждалих зросла

Росіяни влучили в будівлю медичного закладу в Індустріальному районі Харкова вдень, 25 липня. Щонайменше одна людина загинула, шестеро поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"В Індустріальному районі КАБ (керована авіабомба) влучив у будівлю медичного закладу. Поряд - ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються", - зазначив мер.
Спочатку повідомлялося про одного пораненого. Згодом кількість постраждалих зросла до трьох, а потім - до шести.
О 11:53 Терехов повідомив, що внаслідок атаки є загиблий.
"Є інформація про одного загиблого від ворожого КАБу", - йдеться у повідомленні.
Варто додати, що близько 11:24 Повітряні сили попереджали про курс керованої авіабомби у напрямку Харкова.
Оновлено о 12:22
Терехов повідомив, що ворожа керована авіабомба також пошкодила приватний будинок, розташований неподалік медичного закладу, який став основною ціллю удару.
Оновлено о 12:35
За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району Харкова зросла до 7.
"Троє людей медики шпиталізували", - йдеться у повідомленні.
Як уточнив Синєгубов, серед поранених - одна дитина.
Оновлено о 13:12
Синєгубов повідомив, що наразі вже відомо про 12 постраждалих.
"До медзакладів доставили 4 людей. Усі отримують медичну допомогу в повному обсязі. Рятувальна операція триває", - розповів голова Херсонської ОВА.
Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень, 25 липня, скинули авіабомбу на Харків.
Вчора, 24 липня вдень, окупанти також вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Тоді було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки.
Спочатку було відомо про понад 30 постраждалих, але їх кількість стрімко росла. І за останніми даними стало відомо про 42 потерпілих.
Серед них - шестеро дітей: четверо дівчат віком 28 днів, 1, 10 та 17 років, а також двоє хлопців - 2 місяці та 17 років.
Про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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