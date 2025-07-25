РФ влучила у медзаклад Харкова: загинула людина, кількість постраждалих зросла

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень, 25 липня, скинули авіабомбу на Харків.

Вчора, 24 липня вдень, окупанти також вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Тоді було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки.

Спочатку було відомо про понад 30 постраждалих, але їх кількість стрімко росла. І за останніми даними стало відомо про 42 потерпілих.

Серед них - шестеро дітей: четверо дівчат віком 28 днів, 1, 10 та 17 років, а також двоє хлопців - 2 місяці та 17 років.

Про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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