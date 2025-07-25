РФ попала в медучреждение Харькова: погиб человек, количество пострадавших возросло

"В Индустриальном районе КАБ (управляемая авиабомба) попал в здание медицинского учреждения. Рядом - еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются", - отметил мэр.

Сначала сообщалось об одном раненом. Впоследствии количество пострадавших возросло до трех, а затем - до шести.

В 11:53 Терехов сообщил, что в результате атаки есть погибший.

"Есть информация об одном погибшем от вражеского КАБа", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что около 11:24 Воздушные силы предупреждали о курсе управляемой авиабомбы в направлении Харькова.

Обновлено в 12:22

Терехов сообщил, что вражеская управляемая авиабомба также повредила частный дом, расположенный неподалеку медицинского учреждения, который стал основной целью удара.

Обновлено в 12:35

По данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, количество пострадавших в результате вражеского обстрела Индустриального района Харькова возросло до 7.

"Три человека медики госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как уточнил Синегубов, среди раненых - один ребенок.