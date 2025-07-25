РФ попала в медучреждение Харькова: погиб человек, количество пострадавших возросло

Россияне попали в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова днем, 25 июля. По меньшей мере один человек погиб, шестеро ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В Индустриальном районе КАБ (управляемая авиабомба) попал в здание медицинского учреждения. Рядом - еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются", - отметил мэр.
Сначала сообщалось об одном раненом. Впоследствии количество пострадавших возросло до трех, а затем - до шести.
В 11:53 Терехов сообщил, что в результате атаки есть погибший.
"Есть информация об одном погибшем от вражеского КАБа", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что около 11:24 Воздушные силы предупреждали о курсе управляемой авиабомбы в направлении Харькова.
Обновлено в 12:22
Терехов сообщил, что вражеская управляемая авиабомба также повредила частный дом, расположенный неподалеку медицинского учреждения, который стал основной целью удара.
Обновлено в 12:35
По данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, количество пострадавших в результате вражеского обстрела Индустриального района Харькова возросло до 7.
"Три человека медики госпитализировали", - говорится в сообщении.
Как уточнил Синегубов, среди раненых - один ребенок.
Напомним, российские войска сегодня днем, 25 июля, сбросили авиабомбу на Харьков.
Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки.
Сначала было известно о более 30 пострадавших, но их количество стремительно росло. И по последним данным стало известно о 42 пострадавших.
Среди них - шестеро детей: четверо девочек в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней - 2 месяца и 17 лет.
Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.
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