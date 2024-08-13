РФ влаштувала провокацію на ЗАЕС, а Зеленський підтвердив захід ЗСУ у Курську область: новини за 12 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Російський військовий аеродром Чкаловський у підмосковному Щолково атакували дрони.

Зона бойових дій в Курській області розширилася. Місцева влада визнає, що армія РФ вже не контролює 28 населених пунктів.

Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС

"За неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу - росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості", - повідомив глава Нікопольської РВА.

На його думку, це може бути провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

"ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", - додав він.

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у пів мільйона доларів

За інформацією СБУ, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту - Покровському.

У частині Харківської області посилюють комендантську годину

Як повідомили в Харківській РДА, йдеться про Дергачівську та Липецьку громаду. Там комендантська година триватиме із 17:00 до 9:00. Зміни вже починають діяти вже з 12 серпня.

У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів. Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Міноборони планує нові функції в застосунку "Армія+": про що мова

За словами заступниці міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерини Чорногоренко, там має з’явитися курс навчання та електронний документ - посвідчення військового.

Що стосується електронних рапортів, як зазначила посадовиця, зараз вони "проходять увесь процес і вже опрацьовуються системами електронного документообігу".

"Провокація російських окупантів": мер Енергодару розповів, чи є загроза від пожежі на ЗАЕС

Як заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, пожежа на Запорізькій АЕС є "провокацією російських окупантів". Він пояснив, що градирні, в яких сталася пожежа, використовувались в технологічному процесі для додаткового охолодження сирої води, яка є у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС. Вони не працювали вже досить довгий час.

"Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому горіти", - пояснив Орлов.

В Україні захворюваність на COVID зросла вшестеро, - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що у липні захворюваність на COVID-19 зросла в шість разів: якщо в червні було зафіксовано близько 2 тисяч випадків, то в липні цей показник зріс до майже 12 тисяч.

За його словами, зростання захворюваності спостерігається не лише в Україні, а й у Європейському Союзі та США.

Зеленський вперше підтвердив, що ЗСУ проводять операцію в Курській області

Він розповів, що під час Ставки верховного головнокомандувача генерал Олександр Сирський "доповідав щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області".

За його словами, було доручено підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

У Держдепі США відреагували на чутки про плани Ірану передати РФ ракети Fath 360

Заступник спікера Державного департаменту США Ведант Патель зазначив, що інформація про можливі поставки іранських ракет для Росії викликає у США "глибоке занепокоєння".

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