РФ устроила провокацию на ЗАЭС, а Зеленский подтвердил мероприятие ВСУ в Курской области: новости за 12 августа

Война России против Украины: последние новости

Российский военный аэродром Чкаловский в подмосковном Щелкове атаковали дроны.

Зона боевых действий в Курской области расширилась. Местные власти признают, что армия РФ уже не контролирует 28 населенных пунктов.

Россияне устроили пожар в градирнях ЗАЭС

"По неофициальной информации от источников с противоположного берега – россияне подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве", – сообщил глава Никопольского РВА.

По его мнению, это может быть провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.

"ЗАЭС работает в штатном режиме, как это возможно в условиях оккупации", - добавил он.

Замминистра энергетики задержали на взятке в полмиллиона долларов

По информации СБУ, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта - Покровского.

В части Харьковской области усиливают комендантский час

Как сообщили в Харьковской РГА, речь идет о Дергачевской и Липецкой общинах. Там комендантский час продлится с 17:00 до 9:00. Изменения уже начинают действовать с 12 августа.

В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений. Также запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаски.

Минобороны планирует новые функции в приложении "Армия+": о чем идет речь

По словам заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерины Черногоренко, там должен появиться курс обучения и электронный документ - удостоверение военного.

Что касается электронных рапортов, как отметила чиновник, сейчас они "проходят весь процесс и уже прорабатываются системами электронного документооборота".

"Провокация российских оккупантов": мэр Энергодара рассказал, есть ли угроза от пожара на ЗАЭС

Как заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пожар на Запорожской АЭС является "провокацией российских оккупантов". Он пояснил, что градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, находящейся в водоеме-охладителе для реакторов АЭС. Они не работали уже достаточно долгое время.

"Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечем гореть", - пояснил Орлов. .

В Украине заболеваемость COVID выросла в шесть раз, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в июле заболеваемость COVID-19 выросла в шесть раз: если в июне было зафиксировано около 2 тысяч случаев, то в июле этот показатель вырос почти до 12 тысяч.

По его словам, рост заболеваемости наблюдается не только в Украине, но и Европейском Союзе и США.

Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ проводят операцию в Курской области

Он рассказал, что во время Ставки верховного главнокомандующего генерал Александр Сырский "докладывал о наших оборонных действиях на фронте и операциях в Курской области".

По его словам, было доверено подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

В Госдепе США отреагировали на слухи о планах Ирана передать РФ ракеты Fath 360

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель отметил, что информация о возможных поставках иранских ракет для России вызывает у США "глубокую обеспокоенность".

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