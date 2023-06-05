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У РФ визнали втрату контролю над одним із сіл Бєлгородської області. Туди увійшов РДК

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Понеділок 05 червня 2023 21:25
У РФ визнали втрату контролю над одним із сіл Бєлгородської області. Туди увійшов РДК Фото: у РФ визнали втрату контролю над одним із сіл Бєлгородської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Губернатор російської Бєлгородької області В'ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади "не можуть увійти" до села Нова Таволжанка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Медуза.

"Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що там знаходилося близько 100 осіб за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт", - заявив Гладков.

Однак він не уточнив, через що російська влада "не може" увійти на територію села.

Водночас представники "Російського добровольчого корпусу" у своєму Telegram-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.

Раніше ми повідомляли, що Легіон "Свобода Росії" й "Російський добровольчий корпус" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених. Однак той відмовився від такої пропозиції. У відповідь на це РДК заявили, що передадуть полонених до українського обмінного фонду.

Ситуація в Бєлгородській області

Нагадаємо, що зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади". Жителів прикордонних російських регіонів військові закликали залишатись вдома і не чинити опір.

Російські добровольці вдруге вчинили такий захід на територію РФ. Вперше вони зайшли в Бєлгородську область ще в березні цього року. А вже 1 червня "РДК" розпочав нову фазу рейду до Бєлгородської області.

Російські повстанці вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

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