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Російський добровольчий корпус розповів, скільки населених пунктів контролює в Росії

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Понеділок 26 червня 2023 20:55
Російський добровольчий корпус розповів, скільки населених пунктів контролює в Росії Фото: у РДК розповіли, скільки населених пунктів контролює в Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський добровольчий корпус разом з Легіоном Свободи Росії взяв під контроль понад чотири населених пункти на території РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив голова штабу РДК Олександр "Фортуна" в інтерв'ю "Суспільному".

Він розповів, що військові об'єднання контролюють населені пункти в районі села Нова Таволжанка Бєлгородської області. При цьому в РДК заявили, що матеріали прокремлівських ЗМІ нібито з середмістя Нової Таволжанки та на російсько-українському кордоні є старими та черговим ІПСО.

"Такого не може бути, щоб там щось фільмувалося після операції", - сказав "Фортуна".

Військовий зазначив, що наразі у населених пунктах відбувається "укріплення позицій, налагодження та покращення логістики, аналітики й підготовка для подальшого розширення цієї зони".

"Бойові дії, як такі, там не проводяться. Тому що там нікого немає (російської армії - ред.)", - зауважив він.

Однак періодично там відбуваються "локальні невеликі зіткнення", які мають епізодичний характер, сказав голова штабу РДК.

"На сьогодні там відбувається розширення "сірої зони", – підсумував він.

Шебекіно (мапа deepstate)

Фото: скрігшот

Ситуація в Бєлгородській області

Нагадаємо, що зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади". Жителів прикордонних російських регіонів військові закликали залишатись вдома і не чинити опір.

Російські добровольці вдруге вчинили такий захід на територію РФ. Вперше вони зайшли в Бєлгородську область ще в березні цього року. А вже 1 червня "РДК" розпочав нову фазу рейду до Бєлгородської області.

Російські повстанці вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

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Російська Федерація Бєлгородська область
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