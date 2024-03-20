У РФ визнали зупинку виробництва на кількох НПЗ у через "інциденти" на заводах

Про самі атаки безпілотників на НПЗ, зокрема про вибухи на об'єктах, російська преса у матеріалі не пише, а називає це "інцидентами".

У публікації подана заява глави Міненерго РФ Миколи Шульгінова у бесіді з представниками ЗМІ, коли чиновника запитали про дії з недопущення дефіциту палива "після інцидентів на кількох НПЗ".

За його словами, відомство наразі обговорює з нафтовими компаніями "можливість наростити виробництво палива на нафтопереробних заводах, де його не було зупинено, а також можливість змінити графік планових ремонтів".

Шульгінов запевнив, що "є потенціал збільшення випуску палива на НПЗ, де не було зупинено виробництво".

"Обговорюємо з підприємствами коригування графіка планових ремонтів на НПЗ у зв'язку з інцидентами на низці заводів", - розповів очільник російського Міненерго.

Крім того, він заявив, що додаткові заходи для "стабільного паливозабезпечення" пов'язані, у тому числі зі збільшенням випуску моторного палива, та зі зняттям логістичних обмежень

Російській міністр озвучив прогноз, що обсягу нафтопереробки в країні-агресорі "зберігається на рівні близькому до минулого року", тобто йдеться про 275 мільйонів тонн.

Удари по НПЗ у Росії

Раніше повідомлялося, що з січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Так, до прикладу, нагадаємо, що нещодавно українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області - йдеться про заводи "Роснєфті". Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Крім того, як повідомляли джерела РБК-Україна, дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа. Днями стало відомо, що українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли після ударів українських дронів по російських НПЗ. Газ у Європі також подорожчав через "геополітичний ризик".

Як раніше повідомляло Reuters, Путіна у війні може зупинити лише падіння цін на російську нафту.

Додамо, нещодавно Bloomberg писало про те, що удари українських дронів по російських НПЗ знаменують новий етап війни.

Докладніше про те, чи можуть удари по НПЗ знекровити Росію та допомогти Україні на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.