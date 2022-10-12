РФ вивозить боєприпаси з Білорусі. Аналітики ISW оцінили можливість повторного наступу на півночі

Росія вивозить боєприпаси та інші матеріальні засоби зі складів у Білорусі. Такі дії агресора несумісні з уявленням про створення умов для повторного наземного нападу на Україну з півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що Генеральне управління розвідки поінформувало, що на станцію Кіровська у Криму нещодавно прибув
Згідно із звітом ISW, водночас у ГУР вказали, що
В Інституті вивчення війни додали, що своєю чергою Генштаб ЗСУ підтвердив, що не спостерігає
Нагадаємо, в ISW заявили, що неспроможність Росії здобути перевагу в повітрі виключає килимові бомбардування України.
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