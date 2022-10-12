Неспроможність Росії здобути перевагу в повітрі виключає килимові бомбардування України, - ISW

Простір бойових дій в Україні принципово відрізняється від того, який був у Сирії. У зв'язку з цим Росія стикається із зовсім іншими викликами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія не зможе "сиріїзувати" війну головним чином через неспроможність здобути перевагу в повітрі, що виключає здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, як ті, що вона проводила у Сирії", - зазначили аналітики.

В ISW оцінили, що російські повітряні операції у Сирії були б помітно іншими, якби проводилися в спірному повітряному просторі або у більш складному середовищі ППО, як це відбувається в Україні.

"Дуже малоймовірно, що роль Сергія Суровікіна (який відомий своїми наказами обстрілів цивільних об'єктів у Сирії - ред), як командувача окупаційними військами спричинить фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні, доки західні союзники продовжуватимуть постачати Києву системи ППО, необхідні для того, щоб не дозволити Москві отримати перевагу в повітрі", - наголосили фахівці.

Головна мета масованого обстрілу 10 жовтня

В Інституті вивчення війни припускають, що головною метою масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня було відновлення публічного іміджу Міністерства оборони РФ.

Аналітики вказали, що атака була запланова ще до призначення Суровікіна новим командувачем окупаційних військ в Україні та відбулася б незалежно від того, чи вступив би він на цю посаду.

"Також Суровікіна могли призначити саме для того, щоби реанімувати хороше ставлення до Міноборони Росії після низки провалів", - додали в ISW.