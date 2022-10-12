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РФ вывозит боеприпасы из Белоруси. Аналитики ISW оценили возможность повторного наступления на севере

Фото: РФ вывозит боеприпасы из Беларуси (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия вывозит боеприпасы и другие средства со складов в Беларуси. Такие действия агрессора несовместимы с представлением о создании условий для повторного наземного нападения на Украину с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Генеральное управление разведки проинформировало, что на станцию Кировская в Крыму недавно прибыл

Согласно отчету ISW, в ГУР также указали, что

В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь Генштаб ВСУ подтвердил, что не наблюдает

Напомним, в ISW заявили, что несостоятельность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины.

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