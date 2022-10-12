РФ вывозит боеприпасы из Белоруси. Аналитики ISW оценили возможность повторного наступления на севере

Россия вывозит боеприпасы и другие средства со складов в Беларуси. Такие действия агрессора несовместимы с представлением о создании условий для повторного наземного нападения на Украину с севера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что Генеральное управление разведки проинформировало, что на станцию Кировская в Крыму недавно прибыл
Согласно отчету ISW, в ГУР также указали, что
В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь Генштаб ВСУ подтвердил, что не наблюдает
Напомним, в ISW заявили, что несостоятельность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.