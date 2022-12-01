РФ виводить війська із низки населених пунктів Запорізької області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Так, із населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, які базувалися у місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів. У населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають із будинків, де їх розквартували, також вони вивозять викрадене майно.

Крім того, в населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.