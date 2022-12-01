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РФ виводить війська із низки населених пунктів Запорізької області, - Генштаб

Фото: РФ виводить війська із низки населених пунктів Запорізької області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські окупаційні війська відводять підрозділи та готують для евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Так, із населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, які базувалися у місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів. У населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають із будинків, де їх розквартували, також вони вивозять викрадене майно.

Крім того, в населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.

Раніше ми писали, що російські війська вирішили передислокувати лікарню із тимчасово окупованих Полог (Запорізька область) до Маріуполя (Донецька область).

Також повідомлялося, що ЗСУ вже розпочали підготовку до майбутніх операцій з різних напрямків. І вони будуть проведені тоді, коли будуть готові - не відштовхуючись від часу, а від інших параметрів.

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