Успіхи України на фронті до Нового року будуть однозначно, - Самусь

Україна вже почала підготовку до майбутніх операцій на різних напрямках. І вони будуть проведені тоді, коли вони будуть готові - не відштовхуючись від часу, а від інших параметрів

"Я думаю, що успіхи до Нового року будуть однозначно", - сказав він.

Водночас він зазначив, що зараз не можна сказати, конкретно на яких напрямках буде наступ. "Це може бути Луганська область, може бути і Херсонська або Запорізька. Якщо ми кажемо про успіхи в Херсонській та Запорізькій областях, то, очевидно, що далі ми виходимо на Крим", - додав експерт.

За його словами, ситуація на лівому березі Херсонської області у росіян не така вже райдужна, як вони б цього хотіли.

"Вони мають проблему, бо наші HIMARS вже фактично добивають майже до самого Криму. А це означає, що будь-який командний пункт, склад з боєприпасами, система управління зв'язку, будь-яка логістика знаходиться під високоточними ударами. Це означає, що Україна вже почала підготовку до майбутніх операцій", - додав Самусь.