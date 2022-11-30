Готуються до відступу? Окупанти вивозять усе, що вціліло з лікарні в Пологах, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Також, за словами Федорова, біля Пологів зараз чути автоматні та кулеметні черги.

"Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя. Мешканці повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять усе, що вціліло", - написав він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна експерт заявив, що ЗСУ вже розпочали підготовку до майбутніх операцій з різних напрямків. І вони будуть проведені тоді, коли будуть готові - не відштовхуючись від часу, а від інших параметрів.

При цьому, за словами експерта, успіхи на фронті до Нового року будуть однозначними.

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