ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готуються до відступу? Окупанти вивозять усе, що вціліло з лікарні в Пологах, - Федоров

Новость на русском →
Запорізька область, Середа 30 листопада 2022 12:20
Готуються до відступу? Окупанти вивозять усе, що вціліло з лікарні в Пологах, - Федоров Фото: окупанти вивозять усе, що вціліло з лікарні в окупованих Пологах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог (Запорізька область) до Маріуполя (Донецька область). Поблизу міста чути автоматні черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя. Мешканці повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять усе, що вціліло", - написав він.

Також, за словами Федорова, біля Пологів зараз чути автоматні та кулеметні черги.

Готуються до відступу? Окупанти вивозять усе, що вціліло з лікарні в Пологах, - Федоров

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна експерт заявив, що ЗСУ вже розпочали підготовку до майбутніх операцій з різних напрямків. І вони будуть проведені тоді, коли будуть готові - не відштовхуючись від часу, а від інших параметрів.

При цьому, за словами експерта, успіхи на фронті до Нового року будуть однозначними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Запорожская область
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію