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РФ выводит войска из ряда населенных пунктов Запорожской области, - Генштаб

Фото: РФ выводит войска из ряда населенных пунктов Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские оккупационные войска отводят подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, также они вывозят похищенное имущество.

Коме того, в населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

Ранее мы писали, что российские войска решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог (Запорожская область) в Мариуполь (Донецкая область).

Также сообщалось, что ВСУ уже начали подготовку к предстоящим операциям по разным направлениям. И они будут проведены тогда, когда они будут готовы - не отталкиваясь от времени, а от других параметров.

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