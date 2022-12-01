РФ выводит войска из ряда населенных пунктов Запорожской области, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, также они вывозят похищенное имущество.

Коме того, в населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.