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РФ вивела у море кораблі: чи є ризик пуску "Калібрів" по Україні

Фото: росіяни вивели носій "Калібрів" у Середземне море (YouTube.com)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 3 липня в Чорному морі перебуває один військовий корабель ВМС Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, з яких один може одночасно запустити до 4 ракет "Калібр".

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у ВМС.

Повітряна атака РФ

В ніч на 3 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько третьої ночі в Одесі пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок. Є постраждалі серед місцевих жителів.

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