РФ вывела в море корабли: есть ли риск пуска "Калибров" по Украине

Утром 3 июля в Черном море находится один военный корабль ВМС России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
По данным военных, в Черном море находится один вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Зато в Средиземном море находятся три российских корабля, из которых один может одновременно запустить до 4 ракет "Калибр".
За сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отметили в ВМС.
В ночь на 3 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около трех ночи в Одессе прогремели взрывы.
Впоследствии стало известно, что вражеский дрон попал в многоэтажный дом. Есть пострадавшие среди местных жителей.
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