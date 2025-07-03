РФ вывела в море корабли: есть ли риск пуска "Калибров" по Украине

По данным военных, в Черном море находится один вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Зато в Средиземном море находятся три российских корабля, из которых один может одновременно запустить до 4 ракет "Калибр".

За сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отметили в ВМС.