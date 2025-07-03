РФ вивела у море кораблі: чи є ризик пуску "Калібрів" по Україні

Вранці 3 липня в Чорному морі перебуває один військовий корабель ВМС Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, з яких один може одночасно запустити до 4 ракет "Калібр".

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у ВМС.