РФ вивела у море кораблі: чи є ризик пуску "Калібрів" по Україні
Вранці 3 липня в Чорному морі перебуває один військовий корабель ВМС Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
За даними військових, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, з яких один може одночасно запустити до 4 ракет "Калібр".
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 7 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у ВМС.
Повітряна атака РФ
В ніч на 3 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько третьої ночі в Одесі пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок. Є постраждалі серед місцевих жителів.
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