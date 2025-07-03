ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вивела у море кораблі: чи є ризик пуску "Калібрів" по Україні

Четвер 03 липня 2025 06:36
UA EN RU
РФ вивела у море кораблі: чи є ризик пуску "Калібрів" по Україні Фото: росіяни вивели носій "Калібрів" у Середземне море (YouTube.com)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 3 липня в Чорному морі перебуває один військовий корабель ВМС Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, з яких один може одночасно запустити до 4 ракет "Калібр".

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у ВМС.

РФ вивела у море кораблі: чи є ризик пуску &quot;Калібрів&quot; по Україні

Повітряна атака РФ

В ніч на 3 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько третьої ночі в Одесі пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок. Є постраждалі серед місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду